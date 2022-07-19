Владельцы частных детсадов грозят забастовкой из-за введения лицензирования

Владельцы частных детских садов Казахстана грозят властям забастовкой, протестуя против внедрения лицензирования и ваучерного финансирования в дошкольных организациях.

Об этом говорилось на пресс-конференции в Алматы на площадке Народной партии Казахстана, сообщает informburo.kz

«Чиновники запрещают мирные митинги занятых в дошкольном образовании, вынуждая нас к забастовке. Десятки тысяч предпринимателей и педагогов, 90% которых – женщины, доведены до отчаяния. Мы не согласны с лицензированием!» – заявила председатель Казахстанской ассоциации непрерывного образования Лейла Куленова.

По её мнению, профильное министерство долгие годы игнорировало ситуацию с низким качеством образования и даже физическим насилием в детских садах, пока общественное напряжение по этому вопросу не достигло максимума.

«Теперь весь негатив искусственно транслируется только на частные детские сады, но эта проблема имеет место и в государственных детсадах, где такие случаи тщательно скрываются. В центре скандалов в детских садах стоит педагог. Разве возможно лицензировать заботу и внимание? Лицензированию в основном подлежат материально-технические вопросы, которые находятся в ведении юридического лица, не педагога. Необходимо предпринимать комплексные меры вокруг личностей педагогов, их профессионализма, социальной незащищённости, психолого-педагогического отбора», – сказала председатель ассоциации.

Она добавила, что критериев качества работы дошкольных организаций до сих пор нет, а закон «О статусе педагога», по её мнению, имеет существенные пробелы и не исполняется в полном объёме. Государственной поддержкой, как утверждает Куленова, пользуются работники только государственных детсадов. Также спикер подчеркнула, что льготы, которые выдаются нуждающимся вместо реальных мест в детских садах, последних не заменяют.

Сам возврат к лицензированию детских садов глава ассоциации назвала «игрой слов».

«Государство по сути не отменяло лицензирование, была лишь исключена юридическая форма прохождения лицензирования, её заменили на конкурс образовательного заказа. Мы просто не получали саму лицензию, все остальные документы всегда сдавали, проходили проверки уполномоченных органов. Что даст возврат, по сути переименование процедуры?» – сказала Лейла Куленова.

Она обратилась к премьер-министру Алихану Смаилову с просьбой прислушаться к аргументам владельцев частных дошкольных организаций и дать личную оценку ситуации.

По мнению вице-министра просвещения Шолпан Кариновой, лицензирование детских садов даст возможность объективно оценить ситуацию по созданию условий для воспитания детей, но не приведёт к закрытию дошкольных организаций.

«Наоборот, государство создавало и создаёт все условия, чтобы дошкольные организации развивались. И в государственных, и в частных садах все эти годы реализуется единый механизм финансирования через госзаказ по единой методике. Если мы хотим справедливого отношения, защитить права детей, обеспечить их безопасное пребывание в садах, нужно требования к садам сделать через систему лицензирования на входе и аттестации в период функционирования. Государство минимизировало прямые контакты двух сторон: процедуры проводятся без посещения объектов. Условия функционирования должны быть одинаковыми и в государственных, и в частных детсадах», – отметила вице-министр.

По её словам, дошкольное образование осталось единственным уровнем образования, который не лицензируется. Эту процедуру осуществляли до 2011 года.

«Лицензия как инструмент подтверждения готовности позволит проверить условия для детей при открытии детского сада. Квалификационные требования будут включать самый минимальный набор необходимых условий для детей, как это делается во многих странах мира: наличие педагогов, видеокамер, учебных материалов, соответствия санитарным и противопожарным нормам, наличие собственного или арендованного здания. Для добросовестных предпринимателей и нормально функционирующих садов лицензирование – абсолютно незатратное регулирование», – подчеркнула Шолпан Каринова.

Она добавила, что лицензирование будут внедрять поэтапно. На первом этапе процедуру пройдут вновь открываемые детсады, на втором – действующие, но не прошедшие повторную государственную аттестацию. Все остальные действующие детсады смогут получить лицензию на основе оценки степени рисков при помощи Национальной образовательной базы данных.

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