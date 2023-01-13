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Владельцы иностранных авто выдвинули новые требования для легализации

Недовольство в адрес ожидаемой программы по легализации машин автовладельцы высказали в спецЦОНах Алматы и Астаны. По данным Оrda.kz, только в Алматы их собралось около 200 человек.

Владельцы машин-«конструкторов» (а там же и «двойников») требуют, чтобы их авто легализовали наравне со всеми. А владельцы авто из Армении заявляют, что не готовы ехать в Армению, чтобы снять их с учёта. Просят, чтобы вопрос решился на межправительственном уровне и можно было проделать всю процедуру удалённо.

Автовладельцы утверждают, что готовы заплатить 214 тысяч тенге (200 тысяч — за легализацию, 4313 — за техпаспорт и 9660 — за госномера), но требуют предоставить им новые послабления. Мотивируют собравшиеся тем, что когда они покупали машины за границей, то и подумать не могли, что покупают «конструктор», у них имеется незаконное прошлое и им могут запретить ездить в Казахстане.

Кто видел, что эти машины заходили в контейнерах как запчасти? Они же все заходили на номерах. Все их забирали с границы: с российской, с армянской… Наши машины полные зашли, не по запчастям. Все были на ходу, на документах, — негодует один из владельцев в момент встречи в астанинском спецЦОНе.

В МВД РК, к слову, о легализации «конструкторов» высказались однозначно.

«Во-первых, нужно отметить, что и ранее они эксплуатировались незаконно. Указанные автомобили были ввезены в Казахстан под видом запасных частей, таможенную очистку не проходили. Как правило, их ввозят для разбора и продажи по запчастям. Во-вторых, все указанные автомобили эксплуатируются в Казахстане по поддельным либо подложным техпаспортам и госномерам, якобы выданным в сопредельных государствах. Эти автомобили не подлежат легализации. Они должны будут вывезены за пределы страны либо разобраны по запчастям», — заявил руководитель Управления регистрации КАП МВД РК Алибек Кенеспаев.

Насчёт просьбы о снятии с регистрации авто без явки в органы Армении в спецЦОНе Астаны дали понять, что такой договорённости с армянскими властями нет. Вопрос этот обсуждается, но пока другого пути, кроме как ехать и снимать с учёта самостоятельно, не имеется.

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