Владельцы «магазинов у дома» заявили, что находятся на грани закрытия из-за новых требований Минфина

Владельцы «магазинов у дома» со всего Казахстана обратились с открытым письмом в редакцию «31 канала». Они заявили, что находятся на грани закрытия из-за требований налоговой инспекции и Министерства финансов. С нового года предпринимателей обязали установить 2D-сканеры для табачных изделий, передает informburo.kz

Предприниматели говорят, что программа эта дорогая, неудобная и сложная. Владельцы маленьких магазинов не хотят устанавливать сканер для сигарет. А требование это будет действовать по всей стране уже с 18 января.

«Больше всего бизнесменов возмущает, что аппараты не всегда исправно работают. Несмотря на это, их стоимость начинается от 50 тысяч тенге. Если интернет и программа зависнут или отключится свет, то товар, который не подтвердили, налоговая посчитает сокрытием объекта налогообложения и может выписать штраф, говорят торговцы. В департаменте госдоходов сообщили, что соответствующий приказ Минфина приняли ещё осенью прошлого года для борьбы с нелегальной продажей сигарет. Оператором программы назначили «Казахтелеком», – говорится в сюжете телеканала.

Отмечается, что сканеры производят зарубежные компании, и с внедрением требований цены на них взлетели.

Оператор программы объясняет, что ни один орган не требует от бизнесменов покупать сканер. Нужно зарегистрироваться в системе «маркировка товаров» на сайте www.ismet.kz. Затем можно скачать бесплатное мобильное приложение NaqtySauda.Kassa. Приложение доступно пока только для пользователей Android.

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