В августе в Костанайской области водитель автомобиля марки Mercedes-Benz сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте. Он утверждал, что пытался экстренно затормозить, чтобы избежать столкновения, но аварии избежать не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.

Полицейские, осмотрев место происшествия, не нашли следов торможения, что вызвало подозрения на неисправность тормозной системы автомобиля. В ходе расследования выяснилось, что у автомобиля на одном из колес не было тормозного диска, что значительно снижало эффективность торможения.

Особое внимание сотрудники обратили на тот факт, что всего за пять дней до аварии этот автомобиль прошел обязательный технический осмотр, где, несмотря на явную неисправность тормозной системы, автомобиль был признан исправным.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть человека было возбуждено уголовное дело. Суд признал водителя виновным и назначил ему два года лишения свободы, а также пять лет лишения водительских прав.

Кроме того, по представлению полиции индивидуальный предприниматель, проводивший технический осмотр автомобиля привлечен к ответственности.

С начала года полицейские направили в различные государственные органы более 1000 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовных правонарушений.

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