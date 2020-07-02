Владимир Норов: Нурсултан Назарбаев внес огромный вклад в укрепление ШОС

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов считает, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес личный вклад и огромное содействие в развитие и укрепление ШОС.
«Казахстан является одним из учредителей ШОС, формировавших ее фундаментальные основополагающие принципы, которые способствовали превращению ШОС в мощную трансконтинентальную международную организацию, которая объединяет сегодня почти половину населения мира и охватывает около 60 % территории Евразийского материка», — сказал Норов в рамках Международной конференции «Нурсултан Назарбаев — ответственное лидерство: преемственность и эволюция».
По словам эксперта, инициативы на площадке ШОС всегда отличались конкретными предложениями, направленными на укрепление совместных усилий по противодействию международному терроризму, экстремизму и распространению наркотиков, раскрытию торгово-экономического и транспортно-логистического потенциала стран-членов, а также расширению культурно-гуманитарных связей.
«Хотел бы выразить искреннюю признательность Первому Президенту Казахстана за его огромный вклад в становлении Шанхайской организации сотрудничества и активное содействие в развитии плодотворного многостороннего сотрудничества», — резюмировал Владимир Норов.
Сегодня, 2 июля 2020 года в г.Нур-Султан в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан проходит Международная конференция «Нурсултан Назарбаев. Ответственное лидерство: преемственность и эволюция».
Организаторы: Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Служба Центральных Коммуникаций при Президенте Республики Казахстан.