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Владимир Путин примет участие в видеоконференции форума межрегионального сотрудничества в Костанае

Фото: kremlin.ru

9 ноября 2023 года по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит Президент Российской Федерации Владимир Путин, об этом сообщает Акорда. 

В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

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