Владимир Путин примет участие в видеоконференции форума межрегионального сотрудничества в Костанае

Фото: kremlin.ru
9 ноября 2023 года по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит Президент Российской Федерации Владимир Путин, об этом сообщает Акорда.
В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.
Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.