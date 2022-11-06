Власти Казахстана проверяют объявления о сдаче жилья в аренду

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Депутаты мажилиса возмутились ситуацией на рынке арендного жилья в Казахстане и направили запрос заместителю премьер-министра и министру финансов Ерулану Жамаубаеву.
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В запросе говорится, что дефицит и цены на арендное жилье стали одной из самых обсуждаемых тем казахстанцев. Об этом передаёт Ulysmedia.kz Так, мажилисмены заявили, что большая часть рынка арендного жилья находится в тени.
«Ситуация с выводом из тени арендного бизнеса не меняется. Резко возросший до ажиотажного спрос на арендное жилье, активно подогреваемый в информационном поле, послужил триггером текущей ситуации. Настало время спекуляций, безнравственных выселений в угоду сиюминутному заработку и другим бесчинствам. При этом арендаторы изменить ситуацию не могут, у большей части нет на руках даже договоров аренды, где прописаны цены и условия выселения» — написали они.
Депутаты предложили усилить администрирование существующих регуляторных механизмов на арендном рынке, начать учет частного арендного фонда и организовать публичное разъяснение прав и обязанностей арендаторов и собственников квартир.
Кроме того, мажилисмены привели в пример опыт других стран, где частный арендный рынок работает цивилизованно и арендодателю выгодно работать официально.
Министр финансов, отвечая на запрос, отметил, что ценообразование на аренду квартир не регламентируется законом, однако МЦРИАП уже анализирует популярные сайты, где публикуются объявления о сдаче жилья, такие как krisha.kz и т.д
«Предоставление жилища в аренду является одним из распространенных источников дохода граждан. При этом, вопрос ценообразования частного рынка аренды жилья не регламентируется Законом «О жилищных отношениях».
Для ведения открытого учета арендного бизнеса и в целях дальнейшей проработатки данного вопроса Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности проводится анализ платформ, предоставляющих в аренду квартиры, коммерческую недвижимость (krisha.kz, market.kz, olx.kz и т.д.)» — прокомментировал Жамаубаев.
Напомним, цены на аренду квартир заметно выросли после того, как россияне стали переезжать в Казахстан из-за мобилизации в их стране.
Ранее редакция Ulysmedia.kz рассказывала, какой город в Казахстане сильнее лихорадят цены на аренду квартир.
Депутат мажилиса Екатерина Смышляева посчитала, что бороться с арендодателями, которые сдают квартиры без договора, нужно так, чтобы им самим было выгодно работать официально.
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова заявила, что рынок арендного жилья должен регулироваться. Ажиотаж на рынке арендного жилья в Казахстане прокомментировал и министр юстиции Канат Мусин. Также стало известно, какие налоги платят арендодатели в Казахстане.
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