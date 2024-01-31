Власти Костаная вновь заговорили о большой общей городской Набережной

У костанайского акимата большие планы на развитие территории триатлон парка. Проект грандиозный, поэтому, говорит аким областного центра, завершить его полностью в этом году скорее всего не удастся.

Здесь должно всё выглядеть гармонично, и власти намерены приводить в порядок не только территорию на земле, но и облагородить реку.

«Мы попросили акима области поддержать наш проект по очистке русла реки через областное управление природоохранное. Им выделили деньги на проектно-сметную документацию. Мы теперь ждём очередной шаг, что это будут выделятся средства. Мы будем параллельно всё это делать, для того, чтобы завтра триатлон парк в полной мере смог функционировать, как и должно быть», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

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В этом году за счёт республиканского бюджета будет оформлен берег парка, здесь появится и пирс длиной 500 метров. На территории будет построено 16 различных площадок и спортивных, и детских, установят освещение. Сейчас акимат работает над проектом по созданию входной группы в триатлон парк, с обустройством туалетов, комнат для переодевания и других удобств для костанайцев.

«Мы сейчас привязываем к входной группе площадки для бизнеса, где смогут разместиться небольшие кафе, кофейни, небольшие бутики, магазины и так далее. Для начала мы берем в работу 10 бутиков грубо говоря. Может их будет чуть меньше, может чуть больше, по квадратуре сейчас посмотрим. Но, самое главное, мы её там оживим. То есть, люди, которые будут отдыхать, они должны быть обеспечены всей инфраструктурой», — говорит Марат Жундубаев.

По задумке акимата, триатлон парк должен стать доступным местом отдыха для каждого жителя города, и для занятий здесь спортом. Поэтому принято решение восстановить в этом году и старый стадион.

«У нас в планах построить там настоящее футбольное поле с искусственным газоном, с освещением, с раздевалками, с трибунами. Оно будет открыто для всех горожан. Это должен быть городской стадион для занятия физкультурой и спортом, как раз таки футболом тоже», — подчеркнул аким.

Уже от стадиона намерены строить береговую зону до центральной набережной Шагала. Для этого нужно будет привести в порядок полтора километра территории, расчистить заросшую чащу, с сохранением деревьев, и оформить это всё под аллеи. Вообще, напомнил Марат Жундубаев, в планах на предстоящие годы, сделать в Костанае полноценную единую набережную, соединив центральную Шагалу с набережной в КЖБИ.

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