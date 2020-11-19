Влезали через окно. Две квартирные кражи прокомментировали полицейские Костаная

Квартирные кражи произошли в Костанае в разные дни. Способ проникновения в жилища один — через окно. Об этом alau.kz рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

4 ноября в период с 17.00 до 20.00 часов в одном из домов по улице Комарова областного центра неустановленное лицо путем повреждения окна проникло в дом и похитило золотые изделия, сумма ущерба составила 250 тысяч тенге. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 188 ч.3 УК РК. В настоящее время подозреваемый установлен и задержан. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Подозреваемый является жителем Аулиекольского района, ранее неоднократно судимым.

Также проверяется его причастность к аналогичным преступлениям

31 октября в период времени с 20.30 часов до 23.15 часов в поселке Заречный неустановленное лицо путем отжатия пластикового окна, проникло в дом, расположенный по ул.Б.Радионовых, откуда похитило денежные средства и золотые изделия. Сумма ущерба составила более 180 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован по ст.188 ч.3 п.3 Уголовного кодекса.

В целях раскрытия данного преступления, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий. Создана следственно-оперативная группа.

В настоящее время проводится отработка ранее привлекавшихся лица за аналогичные преступления, отработка «ломбардов» и мест сбыта краденного на предмет обнаружения похищенного.

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