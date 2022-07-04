Влияет Южный циклон. Прогноз погоды на 5-7 июля 

На погоду большинства регионов Казахстана свое влияние окажет Южный циклон – будет ветрено, пройдут дожди.

5 июля на востоке, юго-востоке, севере, 6 июля на северо-западе, в центре республики прогнозируются сильные дожди, с грозами, возможно выпадение града.

7 июля на фоне повышенного атмосферного давления в западных регионах страны ожидается прекращение осадков.

Повышение температуры воздуха днем на западе от +18+26°С до +23+31°С, на северо-западе, севере от +15+23°С до +20+28°С.

Основной фон температуры в Мангыстауской области +23+28°С, на юге Мангыстауской области +31°С, в центре страны +20+28°С, на юге Карагандинской и Улытауской областей до +33°С, на востоке республики преобладающая температура воздуха +22+29°С, на юге Восточно-Казахстанской области +33°С, на юге Казахстана понижение температуры от +30+37°С до +25+33°С, на юго-востоке страны основной фон температуры воздуха +28+33°С, в горных районах +23°С.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.