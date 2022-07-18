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Влияние антициклона. Прогноз погоды на 19-21 июля

style.rbc.ru

В начале недели большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона.

Затем с 20 июля – под влиянием ложбины Северо-Западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов.

В связи с этим, почти на большей части страны ожидаются дожди с грозами, усиление ветра. На западе и юго-западе, с 20 июля в центре, на юге, юго-востоке ожидается очень сильная жара 40-45 градусов.

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