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Влияние атмосферных разделов. Прогноз погоды на 31 июля – 2 августа

Прогноз погоды по Казахстану на 31 июля – 2 августа. 

На западе Казахстана снова жара

С началом августа на западную половину страны начнут поступать теплые и сухие воздушные массы из районов Ирана.

Они установят погоду без осадков, и обусловят повышение температуры воздуха до 33-38, местами до 43 тепла. Однако, остальная территория республики будет находится под влиянием атмосферных фронтальных разделов – здесь идут дожди.

31 июля на юго-востоке сильные дожди с грозами, возможно выпадение града. Местами по стране усилится ветер 15-20 м/с, на юге и юго-востоке порывы 25 м/с, с пыльными бурями.

Ожидается повышение температуры воздуха днем на севере, центре и востоке до 27-36 тепла, на юге основной фон сохранится 35-40 тепла.

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