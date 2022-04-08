Прогноз погоды на 9-11 апреля от синоптиков Казгидромета

В предстоящие трое суток на большей части территории Казахстана, под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанным с ним, сохраняется неустойчивый характер погоды — пройдет дождь, на северо-западе республики в ночные часы — осадки в виде снега и дождя.

В южных и юго-восточных регионах временами ожидаются сильные дожди с грозами.

Лишь северные, восточные районы Казахстана будут находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона.

В связи с этим здесь ожидается ясная погода без осадков и постепенное повышение температур.

По республике будут наблюдаться туманы, усиление ветра.

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