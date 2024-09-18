Влияние обширного антициклона. Прогноз на 19-21 сентября 

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Прогноз погоды по Казахстану на 19-21 сентября предоставили синоптики Казгидромета.
До конца текущей недели обширный антициклон по-прежнему будет охватывать большую часть Казахстана, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков.
Лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, которые принесут дожди с грозами.
По республике прогнозируется усиление ветра.
В ночные и утренние часы на северо-западе, севере и востоке страны ожидается туман, 19-20 сентября все еще сохранятся заморозки до 2 градусов.