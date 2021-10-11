Влияние обширного антициклона. Прогноз погоды на 12-14 октября

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Прекращение осадков и повышение температуры воздуха прогнозируют синоптики Казгидромета, передает alau.kz
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В течении периода, под влиянием обширного антициклона, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь погоду северных, восточных и юго-восточных регионов обусловит уходящая ложбина северного циклона, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, 12 октября в горных районах — сильные осадки.
Также по республике ожидаются в ночные и утренние часы туман, на севере – гололед, на западе и юге– пыльная буря.
Постепенное повышение дневных температур на западе и северо-западе до 13…20, на севере, востоке и в центре до 8…15, в южных регионах до 13…20 тепла.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области