Влияние западного антициклона. Прогноз погоды на 7-9 апреля 

Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликовали синоптики Казгидромета.

В предстоящие трое суток, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды:

пройдут осадки в виде снега и дождя, в южной половине — дожди с грозами, в южной части, в центре и на востоке страны — сильные осадки в виде дождя.

По республике будут наблюдаться туманы, усиление ветра. На северную половину республики окажет влияние Западный антициклон, с которым в конце периода будет погода без осадков.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.