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Влияние западного антициклона. Прогноз погоды на 7-9 апреля 

fishki.net

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Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликовали синоптики Казгидромета. 

В предстоящие трое суток, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды:

пройдут осадки в виде снега и дождя, в южной половине — дожди с грозами, в южной части, в центре и на востоке страны — сильные осадки в виде дождя.

По республике будут наблюдаться туманы, усиление ветра. На северную половину республики окажет влияние Западный антициклон, с которым в конце периода будет погода без осадков.

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