Вместе с земельным участком. Кому предложат 55 новых домов в Костанае?

Еще несколько лет назад на этом месте был пустырь. Сейчас же здесь активно идет строительство не только многоэтажек, но и частного сектора. Это 55 двухэтажных домов.

Всего на территории микрорайона «Кунай» планируется предоставить 1967 земельных участков под ИЖС, но по программе «Нурлы жер», то есть с построенными готовыми индивидуальными жилыми домами, через механизм кредитования «Отбасы банка».

«После этого, согласно очереди, кто стоит в очереди на получение земельного участка для ИЖС, людей будем уведомлять. Мы будем предлагать им по очереди, дома вместе с земельным участком», — сказал руководитель отдел земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

Число ожидающих земельные участки в городе сегодня достигло более 33 тысяч человек. Дома, здесь будут построены в едином стиле, по типу таких, как в Заречном, в микрорайоне Северный. Они будут двухэтажные, в проектах строительства сказано, что в домах на первом этаже предусмотрены: тамбур, лестница, прихожая, общая комната, кухня, санузел, постирочная, террасы. На втором этаже будут спальни, коридор, лестница, санузел. Общая площадь — 117 кв.м.

«Стоимость по соглашению с Отбасы банком составит 170 тысяч тенге за один квадратный метр. В этом году реализация, в виду того, что у нас пока проблемы с наружными подводящими системами газопровода, эти дома мы только выстроим. Запускать газ мы начнем только с 2024 года. Сама процедура запуска газа очень длительная, и там есть определенные правила», — сказал руководитель отдела строительства акимата Костаная Дастан Иманбеков.

Помимо этого, во дворах домов будет положена брусчатка, а по периметру забор. Достроить дома по плану должны не раньше осени следующего года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.