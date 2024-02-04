Вместо ЕСП: как выплачивать налоги казахстанцам

В Комитете госдоходов рассказали о том, какой налоговый режим выбрать казахстанцам, ранее платившим ЕСП, передает LS.

Мобильное приложение E-Salyq Вusiness. С его помощью можно зарегистрироваться в качестве ИП. После чего мобильное приложение автоматически ведет учет полученных доходов. Ставка налога – 1% от дохода, дополнительно нужно осуществлять соцплатежи. Не нужно предоставлять декларацию.

«Данный режим могут применять граждане, доходы которых не превышают в 2024 году 13 млн тенге (3 528 МРП в год), осуществляющие один или несколько из 33 видов деятельности без наемных работников (подпункт 3 пункта 1 статьи 686-2 Налогового кодекса)», – пояснили в КГД.

Также в мобильном приложении можно сменить налоговый режим при необходимости. И здесь же есть возможность прекратить предпринимательскую деятельность без посещения отделения.

Патент – ставка составляет 1% с дохода, без учета расходов (патент выкупается на срок от одного месяца до года).

Упрощенная декларация – ставка налога 3% с дохода, без учета расходов (отчетность предоставляется один раз в полугодие).

При этом в КГД напомнили, что по всем вышеуказанным налоговым режимам нужно уплачивать социальные платежи. Минимальная сумма у предпринимателя, не относящегося ко льготным категориям, на 2024 год составляет 18,7 тыс. тенге.

В комитете подчеркнули, что социальные платежи не являются налогами и выплачиваются в пользу самого предпринимателя (обязательные пенсионные взносы – минимально 8,5 тыс. тенге, обязательные пенсионные взносы работодателя – 1 275 тенге, соцотчисления – 2 975 тенге, взносы на обязательное социальное медицинское страхование – 5 950 тенге).

Что касается казахстанцев, которые сдают квартиру в аренду, то для них существуют следующие способы оплаты пошлин.

Первое – зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима.

Второе – без регистрации ИП, уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН) по ставке 10% и представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год.

В случае сдачи квартиры в аренду юридическому лицу или ИП налоги за арендодателя уплачивает арендатор.

Если ранее человек не занимался предпринимательской деятельностью, то он может самостоятельно уплачивать взносы по обязательному соцмедстрахованию (4 250 тенге ежемесячно). Сделать это можно через банковские приложения.

Однако, если подобные взносы уже выплачиваются государством, то отчислять в пользу ОСМС не нужно, резюмировали в КГД.

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