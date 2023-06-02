Вместо грязи асфальт. Стало известно сколько улиц в частом секторе отремонтируют в Костанае

Подрядная организация уже приступила к работам. Местные власти пообещали, что к концу года в городе грунтовых дорог не останется вовсе. Исключением станут тупиковые переулки, хотя и их обещают по возможности асфальтировать.

Протяженность автомобильных дорог в Костанае — 423 километра. Как рассказывают в отделе ЖКХ, их доля в хорошем и удовлетворительном состоянии — 98%. Этот показатель намерены увеличить, в этом году планируется отремонтировать 65 улиц, из них на 60 улицах проведут средний ремонт, а на 5 реконструкцию. Большой проект этого года — ремонт дороги на улицах с грунтовым покрытием, то есть там, где асфальта никогда не было.

Одна из улиц, на которой в этом году появится асфальт — улица Шипина. Местные жители долгое время жаловались на отсутствие благоустройства. Особенно остро это проблема ощущалась в осенний и весенний период, когда люди буквально утопали в грязи. Как отметили в отделе ЖКХ, осенью ГКП «Костанай -су» проводило здесь реконструкцию самотечного коллектора, поэтому привести в порядок эту улицу раньше не могли.

«Я тут на зимней резине летом ездил. На шипах, чтобы проехать домой. Я вот шипы только снял. Я надеюсь сделают, нормально наверное будет. Вчера по-моему они тут почистили, колышки забили, разметку сделали. И землю вот завозят»,- говорит один из жителей улицы Шипина Владимир.

Всего же в этом году асфальт появится на 40 улицах с грунтовым покрытием. После этого, говорят в отделе ЖКХ, все костанайские улицы будут заасфальтированы. Но и здесь есть исключения.

«Кроме тупиковых переулков, у нас очень много таких улиц, они тупиковые. Никуда не ведут, как проулок считаются. Очень много таких даже по улице Шипина, у нас есть проулки, которые дробные улицы. Очень много таких улиц. Небольшие участки по 50-30 метров, мы будем стараться охватывать, но не все сможем охватить»,- говорит руководитель отдела ЖКХ Данияр Сабитов.

Как рассказал Данияр Сабитов, ремонт дорог в городе идет согласно графику. Все подрядные организации уже приступили к работе. Также руководитель отдела ЖКХ рассказал, что буквально на днях определилась организация, которая будет заниматься пробивкой дороги от мкр Аэропорта до района Костанай -2. По планам там будут тротуары, освещение и велодорожка. К работам приступят в июне, а завершат к 1 октября.

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