Вместо лайков — протоколы: участников автоколонны наказали в Костанайской области

В Аркалыке полиция привлекла к административной ответственности участников автоколонны, допустивших грубые нарушения Правил дорожного движения.
Происходящее зафиксировали камеры Центра оперативного управления. На место направили сотрудников полиции, которые установили личности нарушителей.
Видеозаписи поездки также появились в социальных сетях. На кадрах видно, как пассажиры во время движения высовываются из окон и люков автомобилей и снимают происходящее на мобильные телефоны, подвергая себя опасности.
Во время проверки полицейские также выявили водителя, который управлял автомобилем, не имея водительских прав.
В полиции напомнили, что стремление привлечь внимание в социальных сетях не должно становиться причиной нарушения закона. Материалы, опубликованные в интернете или зафиксированные камерами видеонаблюдения, могут стать основанием для проверки и привлечения виновных к ответственности.
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