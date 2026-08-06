Вместо лайков — протоколы: участников автоколонны наказали в Костанайской области





В Аркалыке полиция привлекла к административной ответственности участников автоколонны, допустивших грубые нарушения Правил дорожного движения.

Происходящее зафиксировали камеры Центра оперативного управления. На место направили сотрудников полиции, которые установили личности нарушителей.

Видеозаписи поездки также появились в социальных сетях. На кадрах видно, как пассажиры во время движения высовываются из окон и люков автомобилей и снимают происходящее на мобильные телефоны, подвергая себя опасности.

Во время проверки полицейские также выявили водителя, который управлял автомобилем, не имея водительских прав.

В полиции напомнили, что стремление привлечь внимание в социальных сетях не должно становиться причиной нарушения закона. Материалы, опубликованные в интернете или зафиксированные камерами видеонаблюдения, могут стать основанием для проверки и привлечения виновных к ответственности.