В Костанае продолжается снос аварийных домов в районе Колёсные ряды. Итоговое решение местных властей — демонтировать 34 строения, признанных аварийными после паводков прошлого года. Все они находятся на улице Красный Кузнец, вдоль берега реки Тобол. Работы идут, однако сроки выполнения оказались больше запланированных.

По словам заместителя руководителя отдела земельных отношений акимата города Бахтияра Жумабекова, изначальный подрядчик не справился с обязанностями:

«Подрядная организация не выполнила демонтаж в установленные сроки и не исполнила производственный план в полном объёме. Поэтому договор был расторгнут, и к работе приступила другая компания».

Из 34 домов 20 уже снесены, по двум участкам продолжаются переговоры с владельцами, ещё два объекта планируется выкупить до конца года. По остальным шести оформляются документы. Перед началом демонтажа проводится техническое обследование строения, после чего комиссия определяет его рыночную стоимость.

«Собственникам выплачены положенные суммы, жильцы освободили дома. Один из владельцев не согласен с оценкой и отказался продавать жильё — вопрос будет решаться в судебном порядке», — уточнил Жумабеков.

В городском бюджете на выкуп всех 34 домов предусмотрено 1,5 миллиарда тенге. При этом четыре здания, находящиеся на территории будущего парка, решено сохранить.

«Это дома с высокой рыночной стоимостью. В дальнейшем их планируется использовать для административных целей в пределах территории строящегося парка», — добавил представитель акимата.

После завершения демонтажных работ освободившуюся территорию благоустроят: проект предусматривает создание нового городского парка с зелёными насаждениями, пешеходными аллеями и зонами отдыха для костанайцев.

