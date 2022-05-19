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Внедорожник и «копейка» ушли в кювет из-за аварии возле Федоровки

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Наши подписчики поделили с редакцией Алау кадрами ДТП, которое произошло недалеко от поселка Федоровка Костанайской области.

Судя по записи, участниками происшествия стали два авто — внедорожник белого цвета и  оранжевый ВАЗ 2101, именуемый в народе «копейка». О причинах аварии, так же как и о пострадавших не сообщается.

Мы обратились с запросом по данному факту в пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

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