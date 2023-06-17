Внедорожник на штрафстоянку, автовладельца под арест. Как за неуплату налогов наказывают в Костанае

16 июня за неуплату налога на транспорт, Костанайским городским судом произведен арест должника на 2 суток.
Еще один факт произошел 15 июня. В рамках совместной отработки Департамента госдоходов, частных судебных исполнителей, сотрудников полиции и прокуратуры, за неуплату налога в сумме 207 тыс. тенге водворен на штрафстоянку «LAND CRUISER — 200».
Департамент госдоходов напоминает, что в случае несвоевременного погашения налоговой задолженности по транспортным средствам, применяются следующие меры принудительного взыскания задолженности в рамках работы с судебными исполнителями:
Кроме того, частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.
Во избежание подобных ситуаций Департамент государственных доходов по Костанайской области рекомендует проверить сведения о наличии налоговой задолженности при наличии погасить долги.