Внедорожник рыбаков провалился под лёд в Костанайской области

Утром 30 марта трое рыбаков из Костаная заехали на внедорожнике Mitsubishi Padjero на середину озера Алаколь, чтобы порыбачить. В 21.30, возвращаясь обратно на берег, водитель не заметил трещину на льду. И находясь примерно в двухстах метрах от берега, автомашина провалилась задними колесами под лед, сообщает пресс-служба ДЧС.

Задняя подвеска машины стала медленно оседать под воду. Трое мужчин успели выбраться из машины и по сотовой связи позвали на помощь местных спасателей.

Сотрудники ОЧС Мендыкаринского района прибыли на место происшествия, оценили обстановку и приняли решение разместить рыбаков на ночь в общежитии профессионально-технического колледжа села Боровское.

А с утра на помощь к рыбакам поспешили сотрудники оперативно — спасательного отряда из Костаная. Вытащить внедорожник, наполовину просевший под лед с помощью лебедки, закрепленной на КАМАЗе, получилось не сразу. К спасателям подоспели специалисты акимата Сосновского сельского округа. Они привезли еще несколько тросов для буксировки.

К 12 часам операция прошла успешно. Автомобиль извлекли из ледяного покрова озера Алаколь. А затем рыбаки своим ходом направились в Костанай.

ДЧС Костанайской области предупреждает: выезжать на весенний лед очень опасно!

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