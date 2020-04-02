Внедорожник рыбаков провалился под лёд в Костанайской области

Утром 30 марта трое рыбаков из Костаная заехали на внедорожнике Mitsubishi Padjero на середину озера Алаколь, чтобы порыбачить. В 21.30, возвращаясь обратно на берег, водитель не заметил трещину на льду. И находясь примерно в двухстах метрах от берега, автомашина провалилась задними колесами под лед, сообщает пресс-служба ДЧС.
Задняя подвеска машины стала медленно оседать под воду. Трое мужчин успели выбраться из машины и по сотовой связи позвали на помощь местных спасателей.
Сотрудники ОЧС Мендыкаринского района прибыли на место происшествия, оценили обстановку и приняли решение разместить рыбаков на ночь в общежитии профессионально-технического колледжа села Боровское.
А с утра на помощь к рыбакам поспешили сотрудники оперативно — спасательного отряда из Костаная. Вытащить внедорожник, наполовину просевший под лед с помощью лебедки, закрепленной на КАМАЗе, получилось не сразу. К спасателям подоспели специалисты акимата Сосновского сельского округа. Они привезли еще несколько тросов для буксировки.
К 12 часам операция прошла успешно. Автомобиль извлекли из ледяного покрова озера Алаколь. А затем рыбаки своим ходом направились в Костанай.
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