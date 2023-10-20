Внедорожник сбил пенсионера на пешеходном переходе в Костанае

Пешеход пострадал в ДТП в Костанае. Наезд был совершен 19 октября на улице Кубеева.

Фото с места происшествия прислал нам очевидец. Он сообщил, что ДТП произошло примерно в 14:20, и предположил, что под машину мог попасть ребёнок возвращавшийся из школы. Но, по информации Департамента полиции региона, предоставленной в ответ на наш запрос, сказано, что водитель внедорожника на пешеходном переходе совершил наезд на 63-летнего жителя Костаная, который с различными травмами доставлен в больницу.

В настоящее время собран материал, процессуальное решение будет принято после соответствующих экспертиз. В полиции призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

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