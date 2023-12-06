Внедрение мобильной связи 5G может затормозиться в Костанайской области

В этом году в Костанайской области начали внедрять мобильную связь 5G. Как отметили в управлении информатизации, в Костанае уже установили 9 «пилотных» базовых станций, а до конца года планируется увеличить их до 11. Однако специалисты отмечают, что внедрение сети 5G будет идти нелегко.

Причина — маленький радиус покрытия базовых станций. Чтобы дело продвигалось быстрее, нужно устанавливать так называемые опоры двойного назначения, то есть это и уличный столб с фонарем, и мобильная станция для интернета.

Дело в том, что можно установить только на действующий уличный фонарь, а, допустим, мобильный оператор хочет этот уличный фонарь заменить на модернизированный, более высотную опору двойного назначения и мы столкнулись с коллизией», — отметил руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области Азамат Кашиев.

Сейчас те выбранные для установки 5G уличные столбы и фонари, как отмечают специалисты, не подходят — им не хватает нужной высоты. Заменить их могли бы и сами операторы связи, но согласно закону «О госимуществе» сделать это они не могут. В договор аренды, отмечают представители управления информатизации, нужно внести изменения. Как это сделать, пока договориться чиновники между собой не могут.

«Кто, какие решения должны принять, скажите и мы примем меры. В конце концов мы делаем , чтобы появился 5G, правильно же если там есть какая-то коллизия, значит ее нужно быстрее принять решение, оперативно. Дайте соответствующие предложения для отработки с центром и побыстрее это нужно внедрять», — сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Кроме того, в Костанайской области на следующий год запланировано строительство антенн для покрытия мобильным интернетом республиканских и основных областных дорог. В нашем регионе определены координаты 7 специальных станций вдоль республиканских трасс. Из них по одной уже определен проектировщик, по остальным поданы бюджетные заявки на разработку ПСД. Что касается областных дорог, то на них выбраны 15 участков с высокой транспортной интенсивностью.

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