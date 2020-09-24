Внедрение системы учета через «Виртуальный склад» может привести к подорожанию товаров

Внедрение новой системы учета, положенной в рамках Евразийского союза, может привести к подорожанию товаров, утверждают бизнесмены из сферы торговли. Новшество называется «виртуальный склад» и требует дополнительных расходов, подчеркивают они.

Для предпринимателей, работающих в сфере торговли, в этом году должны стать обязательны сопроводительные накладные на каждую единицу товара, ввезенного из зарубежных стран, чего ранее не было. Помимо этого бизнесмены должны были установить специальную систему «Виртуальный склад», которая позволяет в онлайн режиме отслеживать движение товаров на складе налогоплательщика. Костанайские бизнесмены оценили введение новшества в каждом магазине от 1,5 до 2 млн тенге, потому как на старых компьютерных версиях новые программы просто не работают.

«Оформление накладных по проданному товару через модуль «Виртуальный склад» очень сложно, занимает массу времени, увеличиваются затраты по привлечению и удорожанию товара, на данный момент итак имеется рост цен и налицо снижение потребительского спроса. И в городе, и в селе нехватка квалифицированных кадров, умеющих работать с базой, программисты»,- говорит директор ТОО » Квард LDT» Наталья Лапшина.

По словам Натальи Лапшиной, у нее действует 4 магазина, новшества обошлись ей в 20 млн тенге, небольшим сельским магазинам этого не потянуть. Так что, по ее мнению, это может привести к их закрытию.

«Да, мы все понимаем, что нам нужно идти в ногу со временем, но хотелось бы, чтобы тот бизнес, который имеется не пострадал от резких скачков модернизации, а сохранился и масштабировался»,- сказала Наталья Лапшина.

В Национальной палате предпринимателей о проблеме знают. Тем более с 1 октября 2020 года обязанность по оформлению сопроводительных накладных на товары должна была вводиться не только при отгрузке и транспортировке подакцизных товаров, а это алкоголь, табак, нефтепродукты, но и при ее реализации. Но срок удалось отсрочить.

«К сожалению, снять эту обязанность не представляется возможным, потому что это обязательство Казахстана в рамках Евразийского союза. Мы написали уполномоченным органам, по идее с 1 октября текущего года вводится, но Министерство распространило приказ, теперь эта обязанность отодвигается, начинается не сразу на все товары, а с алкоголя и табака»,- рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Рустам Журсунов.

Предприниматели в свою очередь предлагают полученный от оптовой фирмы товар подтверждать простой отметкой в электронной системе и просят освободить от отчетности по каждой единице проданного товара. Но, что в итоге решат чиновники, пока не известно.

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