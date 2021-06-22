Внесены изменения в административно-процессуальный Кодекс

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1 июля 2021 года вступает в силу новый Административный процедурно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан, нормы которого призваны изменить формат работы государственных органов в части рассмотрения обращений. Основной целью данного Кодекса является защита прав и законных интересов граждан. Предусмотрена персональная ответственность публичных субъектов, наделенных полномочиями на выполнение государственных функций. Нормы Кодекса четко регламентируют как сам процесс рассмотрения обращения, так и процедуру обжалования полученного ответа. Рассмотрение обращений будет осуществляться в рамках административных процедур.
Вводятся также понятия«административный орган» — субъект, рассматривающий обращение, и «административный акт» — решение, принимаемое по результатам рассмотрения обращения. К обращению, которое подается в административный орган и служит основанием для возбуждения административной процедуры, устанавливаются требования, обязательные для соблюдения гражданами.
Обязательные реквизиты в обращении:
1) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), почтовый адрес физического лица либо наименование, почтовый адрес,бизнес-идентификационный номер юридического лица (при его наличии);
2) наименование административного органа, должностного лица, которым подается обращение;
3) суть обращения;
4) дата подачи обращения;
5) подпись заявителя или его представителя;
6) иные сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Срок рассмотрения обращений в рамках административных процедур будет составлять 15 рабочих дней с возможностью продления по объективным причинам на разумный срок, но не более чем на 2 месяца.
Заявитель, получив решение по своему обращению, имеет право с ним не согласиться и обжаловать его в течение 3 месяцев:
1) в вышестоящем по подчиненности административном органе (досудебное обжалование),
2) в суде (в случае отсутствия вышестоящего по подчиненности административного органа, а также в случае несогласия с решением вышестоящего административного органа).
Указом Президента Республики Казахстан от 26 января 2021 года № 500 образованы 21 специализированный межрайонный административный суд, где будут рассматриваться публично-правовые споры между административными органами и гражданами.
При обжаловании в судебном порядке, судом предусмотрены меры процессуального принуждения государственных органов, в случае доказательства их вины.
Согласно принципу активной роли суда,суд будет выступать с инициативой по сбору доказательств, обладая возможностью затребовать все необходимые для правильного разрешения дела документы.
Вместе с тем, согласно положениям нового Кодекса,в административном судопроизводстве в ряде случаев предусмотрено примирение сторон.
Стороны могут полностью или частично урегулировать спор на основе взаимных уступок, заключив соглашения о примирении, медиации, об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры. Также, с введением нового Кодекса изменится формат приема и обработки обращений.
Во всех государственных органах области обработка обращений будет производиться в единой информационной системе «Е-обращение».
Прием обращений граждан преимущественно будет осуществляется через Единые центры приема обращений граждан «Нәтиже» — структурные подразделения Государственной корпорации «Правительство для граждан», а также через отделения АО «Казпочта».
На базе Центров обслуживания населения филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Костанайской области созданы 22 центра приема обращений «Нәтиже».
АО «Казпочта» на базе отделений области создано 81 автоматизированное отделение почтовой связи.
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