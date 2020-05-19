Внесены изменения в государственные программы поддержки предпринимателей «Дорожная карта бизнеса-2025» и «Экономика простых вещей»

Правительством Республики Казахстан утверждены изменения в государственные программы «Дорожная карта бизнеса-2025» и «Экономика простых вещей» , внесенные Министерством национальной экономики РК.

В соответствии с поручениями Главы государства по поддержке предпринимателей в условиях ЧП, по принятию ряда мер для реализации государственных программ вступили в силу:

Изменения в программе «ДКБ-2025» по инструменту субсидирования

Сняты отраслевые ограничения, (за исключением проектов в сфере торговли (кроме пополнения оборотных средств), субъектов частного предпринимательства, работающих по видам деятельности, указанных в пункте 4 статьи 24 ПК РК – игорный бизнес, проведение лотореи, деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, охранная деятельность и др.); Унифицирована ставка для предпринимателей на уровне 6%; Исключено третье направление программы (снижение валютных рисков предпринимателей); Суммы кредитов, которые подлежат субсидированию, увеличены до 7 млрд. тенге, на срок 5 лет. На цели пополнения оборотных средств суммы кредитов увеличены до 360 млн. тенге по 1 направлению Программы, до 500 млн. тенге по 2 направлению Программы, по проектам в сфере торговли по 2 направлению – сумма кредита подлежащая субсидированию на пополнение оборотных средств составляет 100 млн. тенге.

Изменения в программе «ДКБ-2025» по инструменту гарантирования

Для начинающего предпринимателя по 1 направлению Программы гарантируются кредиты до 180 млн. тенге, по 2 направлению гарантируются кредиты до 360 млн. тенге. При этом гарантируется 85% от суммы кредита; Для действующих предпринимателей по 1 направлению Программы гарантируются кредиты до 360 млн.тенге, по 2 направлению гарантируется кредит до 1 млрд. тенге. Гарантируется 50% от суммы кредита; Гарантированию подлежат кредиты, направленные на 100% пополнение оборотных средств до 360 млн.тенге по 1 направлению Программы, 500 млн. тенге по 2 направлению, на проекты направленные на пополнение оборотных средств в отраслях торговли сумма кредита ограничена 100 млн.тенге; Также сняты отраслевые ограничения (за исключением торговли и видов деятельности, указанных в пункте 4 статьи 24 ПК РК).

В программу «ДКБ-2025» включены субъекты крупного бизнеса в таких отраслях как: производство продуктов питания, мыла и моющих средств, бумажных изделий санитарно-гигиенического назначения, грузовые перевозки автомобильным автотранспортом, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, туризм, аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

Изменения в программе «Экономика простых вещей»

Увеличено общее финансирование программы до 1 трлн. тенге со сроком погашения до 10 лет; Расширен перечень товаров, которые попадают под действие программы; Оператором по финансированию приоритетных проектов по производству и переработке в агропромышленном комплексе, наряду с банками второго уровня, является Аграрная Кредитная Корпорация; Отсрочка платежа по основному долгу и вознаграждению на срок не более половины продолжительности срока кредита. При этом, наступление таких обстоятельств должно подтверждаться соответствующими решениями Главы государства, Администрации Президента Правительства РК.

По словам Председателя Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Гаухар Бурибаевой, дефицита финансовых средств в регионах не наблюдается. Государством выделено дополнительное финансирование на реализацию данных изменений на субсидии и гарантии «ДКБ-2025» и «ЭПВ» на 2020 год к существующим средствам дополнительно выделяется 44 млрд. тенге.

Изменения, принятые в указанных программах, позволят оказать помощь большему количеству предпринимателей, сделать более комфортными условия ведения бизнеса и расширят возможности финансирования необходимых для экономики Казахстана проектов.

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