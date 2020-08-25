Внесены изменения в постановления главного санврача Казахстана

В Казахстане возобновляют проведение плановых скринингов и профилактических осмотров. Соответствующее постановление подписала главный санврач РК.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала поправки в предыдущие постановления, которыми исключается ранее введённый подпункт о приостановлении всех плановых скринингов и профилактических смотров в организациях ПМСП, кроме профилактических прививок.

В пункт 4 постановления №48 добавлен подпункт 2 и теперь он выглядит так:

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Департаментам контроля качества и безопасности товаров и услуг областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Департаментам полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкента обеспечить:

1) контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать административные меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»;

2) возобновление деятельности объектов, включая объекты, деятельность которых не ограничивалась, согласно приложениям 2 и 3 к постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 15 августа 2020 года № 48, руководствуясь пунктом 2.6 Протокола заседания Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан от 30 июля 2020 года № 6.»;

3) дополнить приложениями 2 и 3 согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

Также внесено изменение в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».

Исключен подпункт 26 пункта 24 исключить, а именно «Приостановить оказание плановых скринингов и профилактических смотров в организациях ПМСП, за исключением профилактических прививок».

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