Защита прав граждан с особыми потребностями является приоритетным направлением надзорной деятельности прокуроров Карагандинской области.

В ходе проверок в Центрах оказания специальных социальных услуг выявлены нарушения имущественных прав недееспособных лиц.

«Беспорядочно и нерационально расходовались пенсии и пособия опекаемых лиц, а предметы первой необходимости закупались в два раза дороже от рыночной стоимости. Это сложилось в результате того, что пособия и пенсии в объеме 70% расходуются в соответствии с законодательством о госзакупках. А оставшиеся 30% средств расходовались опекуном самостоятельно лишь на основании решения комиссии, которая определяет потребность опекаемых без конкурентной ценовой политики», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратурой области внесено представление об устранении нарушений в министерство труда и социальной защиты населения РК. Перед профильным Министерством поставлен вопрос о внесении изменений в действующие Правила использования центрами оказания специальных социальных услуг пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий от 25 мая 2023 года № 174.

«По результатам рассмотрения представления приняты меры по изменению в действующие Правила, которые уже находятся на согласовании заинтересованных государственных органов. Эти меры позволят защитить имущественные права и интересы недееспособных лиц по всей стране», — отметили в прокуратуре Карагандинской области.

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