В Вооруженных силах Республики Казахстан проводится внезапная проверка боевой готовности десантно-штурмовых войск. Мероприятие организовано под руководством министра обороны, генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова и направлено на оценку способности соединений и воинских частей выполнять задачи по предназначению.

Проверка продлится до 19 февраля

Полномасштабная инспекция продлится до 19 февраля текущего года. В ее рамках запланировано выполнение комплекса учебно-боевых задач на полигонах. Подразделения приведены в установленную степень боевой готовности и выдвинуты в назначенные районы.

Роль командования в ходе инспекции

Ключевая роль в проведении проверки отводится командующему Десантно-штурмовыми войсками. Ему предстоит обеспечить своевременное оперативное развертывание подразделений в заданных районах, а также организовать непрерывное управление ими как на этапе подготовки, так и в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Тактические учения и боевые стрельбы

В течение трех дней личный состав отработает практические действия в рамках тактического учения с ротной тактической группой. По замыслу учения подразделения выполнят задачи по нейтрализации условных боевиков в условиях урбанизированной местности с проведением боевых стрельб из вооружения боевых машин и стрелкового оружия.

Оценка подготовки военнослужащих

Военнослужащие также сдадут зачеты по основным предметам боевой подготовки. Особое внимание будет уделено уровню физической подготовленности, навыкам ведения огня из штатного вооружения, тактической медицине, работе со средствами связи и другим профильным дисциплинам.

Министр обороны акцентировал внимание на необходимости всесторонней подготовки личного состава, строгого соблюдения уставных норм и мер безопасности при обращении с оружием и военной техникой.

Итоги проверки

По завершении инспекции будет дана комплексная оценка готовности Десантно-штурмовых войск к выполнению возложенных на них задач.

