Внезапно побежал. В Костанае ребёнок с велосипедом едва не попал под колёса авто

Наши читатели прислали видео с камеры регистратора в автомобиле. Инцидент случился 15 мая, на улице Кубеева.

Возмущение авторов видео вызывает поведение ребёнка-велосипедиста на дороге. Ребёнок с велосипедом сначала стоял на обочине. Потом вдруг решил побежать.

«Ведь едва не случилась трагедия. Дети не знают правил дорожного движения. Родители должны объяснять. Там, где ребёнок перебегал дорогу нет никаких знаков для пешеходов. И так резко нельзя перебегать дорогу, ещё и в неположенном месте», — возмущены очевидцы.

Впереди летние каникулы. Детей на улицах станет значительно больше, и костанайцы обеспокоены, насколько дети готовы к этим прогулкам.

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