Внезапный конфликт. Пенсионера убили в Костанайской области

Происшествие случилось в селе Чайковское Житикаринского района. Информацию об этом в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В отдел полиции Житикара и Житикаринского района поступило сообщение о том, что в селе Чайковское района в своем доме по улице Клубная обнаружено тело 64-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе досудебного расследования установлено, что в этот день около 20:35 часов 32-летний подозреваемый в результате внезапно возникшего конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение в область шеи, в результате которого последний скончался на месте происшествия.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье «Убийство».

Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания Житикары. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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