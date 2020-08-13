Внимание, авария! Информация об отключении холодной воды в Костанае

Внимание, авария! В связи проведением аварийно-восстановительных работ на сетях водопровода по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя – улицы Темирбаева до улицы Тәуелсіздік – улицы Темирбаева будет прекращена подача питьевой воды 13 августа с 09:00 часов до 24:00 часов по следующим адресам:
Жилые дома:
- Частный сектор по ул.Темирбаева, ул.Дзержинского, ул. Тәуелсіздік
- улица Темирбаева 10, 12, 14;
- улица Вокзальная 29;
Соц.объекты:
- Городская больница
- Часовня Архангела Михаила
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
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