Внимание, авария! Информация об отключении холодной воды в Костанае

Внимание, авария! В связи проведением аварийно-восстановительных работ на сетях водопровода по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя – улицы Темирбаева до улицы Тәуелсіздік – улицы Темирбаева будет прекращена подача питьевой воды 13 августа с 09:00 часов до 24:00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

Частный сектор по ул.Темирбаева, ул.Дзержинского, ул. Тәуелсіздік

улица Темирбаева 10, 12, 14;

улица Вокзальная 29;

Соц.объекты:

Городская больница

Часовня Архангела Михаила

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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