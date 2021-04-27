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Внимание! ДЧС распространило штормовое предупреждение по Костанаю и области

Фото из открытых источников

Сообщение о штормовом предупреждении распространил департамент по ЧС Костанайской области, передает alau.kz

28 апреля в Костанайской области ожидается местами ожидаются гроза, туман.

Ветер западный местами 15-20 метров в секунду.

В Костанае днем 28 апреля ожидается ветер западный порывы 18 метров в секунду.

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