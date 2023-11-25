Внимание, гололёд! Трассы закрыли в Костанайской области

Фото взято с сайта zhardem.kz
25 ноября с 19.20 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:
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1. а/д «Карасу-Б. Чураковка» (0-52 км);
2. а/д «Койбагор-Карасу-Севастопольское» (0-124 км);
3. а/д «Костанай-Введенка» (8-74 км);
4. а/д «Караменды-Раздольное-Аралколь» (0-163 км);
5. а/д «Аулиеколь-Жалдама» (0-257 км);
6. а/д «Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка» (0-43 км);
7. а/д «Узунколь-Сарыколь» (0-79 км);
8. а/д «Сарыколь-Б.Дубравы» (0-56 км).