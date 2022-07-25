Внимание! Информация для потребителей горячей воды

Фото из открытых источников
ГКП “КТЭК” сообщает сроки проведения работ по останову теплоисточников для ремонта оборудования и проведения испытаний магистральных тепловых сетей на повышенное давление перед началом отопительного сезона.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Просьба к жителям города Костаная: в момент проведения испытаний трубопроводов соблюдать осторожность при нахождении у надземно проложенных теплотрасс.
Владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые и коммунально-бытовые здания, расположенные в зоне опрессовки, заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов внутренних трубопроводов и отопительных приборов.
Приносим свои извинения потребителям горячей воды за причинённые неудобства.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: