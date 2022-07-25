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Внимание! Информация для потребителей горячей воды

Фото из открытых источников

ГКП “КТЭК” сообщает сроки проведения работ по останову теплоисточников для ремонта оборудования и проведения испытаний магистральных тепловых сетей на повышенное давление перед началом отопительного сезона.

Просьба к жителям города Костаная: в момент проведения испытаний трубопроводов соблюдать осторожность при нахождении у надземно проложенных теплотрасс.

Владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые и коммунально-бытовые здания, расположенные в зоне опрессовки, заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов внутренних трубопроводов и отопительных приборов.

Приносим свои извинения потребителям горячей воды за причинённые неудобства.

 

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