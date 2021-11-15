Внимание! На реке Тобол ещё тонкий лёд

Он совсем тонкий и не прочный, поэтому сотрудники управления по ЧС просят костанайцев быть бдительными, и помнить об опасности, которая может обернуться трагедией. В зону риска попадают дети и любители зимней рыбалки.

На водоемах Костаная уже начал появляться первый лед. Но до наступления устойчивых морозов лед не прочен, и не выдерживает вес человека. Поэтому сотрудники управления по ЧС начинают проводить беседы с рыбаками и детьми. Чтобы избежать трагедий, необходимо помнить несколько правил.

«На период ледостава безопасным считается лед более 5 см. Находиться рыбаки и отдыхающие, которые выходят на лед желательно в жилетах. Потому что бывают течения, там лед тоньше. Безопасное нахождение — это главное. Также советуется рыбакам на период ледостава, они любят на первый лед выходить, не выходить. Подождать, пока лед окрепнет»,- предупреждает главный спасатель Вадим Бат.

Устойчивый лед образовывается только при температуре -15. В это время толщина льда доходит от 3 до 7 см. Но, чтобы уверенно выходить на замерзший водоем, спасатели рекомендуют дождаться более крепких морозов. Лед непрочен в местах быстрого течения, и там, где растет камыш. Не рекомендуется собираться группами на отдельных участках льда, важно соблюдать дистанцию 5-6 метров друг от друга. Проверять прочность льда ударом ноги тоже опасно, для этого лучше подойдет палка.

«УЧС города Костанай на ежедневной основе проводятся профилактические мероприятия, а именно устанавливаем знаки «Тонкий лед», с рыбаками проводим профилактические мероприятия с вручением памяток. Также в школах проводим открытые уроки по данной тематике. На сегодняшний день проведено 7 занятий в школах. В магазинах, где продаются предметы для рыболовства также проводим профилактические мероприятия»,- говорит заместитель начальника УЧС города Костанай Аслан Махмутов.

Если все-таки вы увидите, как под лед проваливается человек, а рядом не оказалось спасателей, оказать помощь лучше вдвоем или втроем, подбираться к нему безопаснее ползком. В этих случаях пригодятся ветки, доски, шарф и даже куртка, за которую может ухватиться утопающий. Сотрудники городского управления ЧС просят костанайцев сохранять бдительность и не допускать детей к водоёмам.

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