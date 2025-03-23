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Внимание! О резком повышении уровня воды предупредили в ДЧС Костанайской области

— Сегодня, 15:53
Изображение для новости: Внимание! О резком повышении уровня воды предупредили в ДЧС Костанайской области

В связи с добеганием воды за счет сбросов с Троицкий ГРЭС Россииской Федерации на гидрологическом посту р.Уй – с.Уйское (Костанайская область, Федоровский район) наблюдается резкое повышение уровня воды. Об этом сообщает служба 112.

Уровень воды на 8:00 часов составил 349 сантиметров, на 10:30 часов – 573 см, повышение уровня воды составил 224 см., опасный уровень – 800 см.

«Ожидается дальнейшее повышение уровней воды, возможно превышение опасного уровня, что приведет к выходу реки на пойменные участки»,- говорится в сообщении.

Примечание: при превышении опасного уровня, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.



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