В связи с добеганием воды за счет сбросов с Троицкий ГРЭС Россииской Федерации на гидрологическом посту р.Уй – с.Уйское (Костанайская область, Федоровский район) наблюдается резкое повышение уровня воды. Об этом сообщает служба 112.
Уровень воды на 8:00 часов составил 349 сантиметров, на 10:30 часов – 573 см, повышение уровня воды составил 224 см., опасный уровень – 800 см.
«Ожидается дальнейшее повышение уровней воды, возможно превышение опасного уровня, что приведет к выходу реки на пойменные участки»,- говорится в сообщении.
Примечание: при превышении опасного уровня, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.
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