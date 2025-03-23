В связи с добеганием воды за счет сбросов с Троицкий ГРЭС Россииской Федерации на гидрологическом посту р.Уй – с.Уйское (Костанайская область, Федоровский район) наблюдается резкое повышение уровня воды. Об этом сообщает служба 112.

Уровень воды на 8:00 часов составил 349 сантиметров, на 10:30 часов – 573 см, повышение уровня воды составил 224 см., опасный уровень – 800 см.

«Ожидается дальнейшее повышение уровней воды, возможно превышение опасного уровня, что приведет к выходу реки на пойменные участки»,- говорится в сообщении.

Примечание: при превышении опасного уровня, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Началась самая мощная с начала года магнитная буря В воскресенье, 23 марта, на Земле началась магнитная буря, которая к концу дня достигнет уровня...

В Костанайской области обследовали паводкоопасные участки В рамках мониторинга паводковой ситуации в регионе, проведено аэровизуальное обследование. Цель - выявление потенциально опасных...

Работы по устройству отводного канала в районе Костанайской области не завершены Согласно информации акимата Карасуского района, на данный момент работы по устройству отводного канала не завершены,...