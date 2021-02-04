Внимание! Объявлено штормовое предупреждение — ДЧС Костанайской области

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

5 февраля в Костанае и Костанайской области местами ожидаются туман, гололед.

В Костанае ночью ожидается температура -1 градус, днём около 0.

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