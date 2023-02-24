Внимание! Объявлено штормовое предупреждение в Костанайской области

В Костанайской области 25 февраля ожидается погода без осадков. На юге области туман. Ветер западный, юго-западный 9-14, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
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Температура воздуха ночью 18-23, на западе области 26, днем 10-15, на востоке области 18 мороза.
В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 13-15 мороза.