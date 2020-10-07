Внимание! Отключение горячей воды

Информацию об отключении горячей воды распространила пресс-служба КТЭК.

В связи с переврезкой вновь построенной тепломагистрали по улице Абая (ТМ14) 8 октября с 09:00 до 20:00 часов от горячего водоснабжения будут отключены следующие жилые дома:

ул. Абая, 28/3; 28/4; 33/1;

мкр.Наурыз, 6А; 6Б

ул.Баймагамбетова, 3 (4 корпуса);

ул.Баумана, 12;

ул.Гвардейская, 14; 15; 17; 18; 18Б; 19; 21;23.

ул.Садовая, 49; 51; 67; 71; 71А, 73; 75/10; 98; 100/2; 100А; 100Г; 100Д; 100Е; 100К.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.