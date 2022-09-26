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Внимание! Отключение горячей воды

Информацию об отключении горячей воды распространила служба Айкомек.

ГКП «КТЭК» информирует вас, что 26 сентября 2022 года с 08-30 до 17-00, в связи с устранением дефекта на тепловой сети, будет ограничена подача горячего водоснабжения на 31 многоэтажный жилой дом:

-Бородина, 107, Пушкина, 175;
-Урицкого, 60;
-Бородина, 142, 144, Шаяхметова, 144, 149, Шевченко, 130, Назарбаева, 137/1, 139;
-Бородина, 215, Рабочая, 166, 170А, 174А, 176/1, 176/4, 176Б, 178, 180, 182, Шипина, 155, 155/2, 155А, 157, 159, 161, 165, 167;
-Назарбаева, 164, 166, Рабочая, 147/3.
Администрация ГКП «КТЭК приносит извинения за причиненные неудобства.

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