USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Внимание! Отключение горячей воды

Внимание! Отключение горячей воды

Vinkmag ad

Информацию об отключении горячей воды распространила пресс-служба КТЭК.

В связи с капитальным ремонтом ул.Каирбекова и заменой инженерных коммуникаций под дорогой с 29 июля по 11 августа будет приостановлена подача ГВС в 30 жилых домов:

ул.Текстильщиков, 2Б, 3, 3/51, 3А, 4А, 6/1, 8, 9, 9А, 10А, 15, 17, 19, 23;

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

83122 - зарегистрированно

52571 - выздоровевших

585 - летальных случаев

2354 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Нурлы жер и дорожная карта занятости. Какие проекты реализуют в Костанайской области