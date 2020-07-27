Внимание! Отключение горячей воды

Информацию об отключении горячей воды распространила пресс-служба КТЭК.

В связи с капитальным ремонтом ул.Каирбекова и заменой инженерных коммуникаций под дорогой с 29 июля по 11 августа будет приостановлена подача ГВС в 30 жилых домов:

ул.Текстильщиков, 2Б, 3, 3/51, 3А, 4А, 6/1, 8, 9, 9А, 10А, 15, 17, 19, 23;

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