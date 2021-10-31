Внимание! Отключение электричества в Костанае

План работ горэлектросети Костаная с 1 по 5 ноября с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 1 по 5 ноября 10:00 до 18:00 магазин «Универсам», «Жанар», парикмахерская по ул. Ленина 38б

Частный сектор: ул.Целинная 1-37, ул. Ленина 1-38, 38а,38б,29/1,38/1.

Частный сектор: ул.Целинная 1-37, ул. Ленина 1-38, 38а,38б,29/1,38/1. 1 ноября 10:00 до 18:00. Частный сектор: ул. Алтынсарина 8/1-8/9, 10/7-10/9, ул. Сибирская 7-21, 11/1-11/17,21/3-21/9, пр. Абая 41-51.

2 ноября 10:00 до 18:00 — ГАИ, ТОО «Вадиса –М». Спальный сектор: пр. Абая 39а. Частный сектор: ул. Алтынсарина 8/1-8/9, 10/7-10/9, ул. Сибирская 7-21, 11/1-11/17,21/3-21/9, пр. Абая 41-51.

2 ноября 10:00 до 14:00- АЗС «Гелиос № 2» по пр. Абая, АЗС « Kst Trade» № 14, магазин «Инструмент» по пр. Абая 1с, автомойка «ТТS Частный сектор: пр. Абая 1/2-1/46.

3 ноября 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Тепличная 11-27, ул. Гольдади 1-7,24,34.

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