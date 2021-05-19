USD 426.05
EUR 520.46
RUB 5.78
  1. Home
  2. Новости
  3. Внимание! Почти 70 фактов мошенничества за три дня выявлено костанайскими…

Внимание! Почти 70 фактов мошенничества за три дня выявлено костанайскими полицейскими

В период с 12 по 14 мая текущего года на территории области проводилось республиканское оперативно–профилактическое мероприятие «Hi-tech», направленное на повышение эффективности борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, в том числе с интернет-мошенничествами, сообщает пресс-служба департамента полиции Костианайской области. 

За три дня ОПМ сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области выявлено и зарегистрировано 68 преступлений, из них 67 фактов интернет мошенничества, 1 факт по статье «Сбыт специальных технических средств». Житель Костаная на сайте объявления на сайт ОЛХ.КЗ продавал брелок со встроенной камерой, usb шнур в количестве 1 штуки.

Раскрыто 30 ранее совершенных преступлений.

Сотрудниками криминальной полиции выявлено 57 интернет-мошенничеств, связанных с оформлением онлайн — кредитов. Потерпевшие живут в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях и г.Нур-Султан. Жители столицы 26 и 32 лет с октября 2020 года по апрель 2021 года оформляли кредиты, используя персональные данные граждан, полученные в соцсетях. Займы составляли от 100 до 300 тысяч тенге. Всего ущерб составил порядка 7 миллионов тенге. Предполагается, что жертв может быть больше.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ!!!
Не распространяйте:
-данные удостоверение личности, ИИН, ЭПЦ, СМС-коды для подтверждения платежей, пароли, сведения из документов на недвижимость и авто, данные банковской карты (ФИО владельца, срок действия, ИИН, трехзначный номер на обратной стороне карты -CVV).
-не отправляйте фото банковской карточки и удостоверение личности с обеих сторон, незнакомым людям.
-не передавайте третьим лицам смс-коды, поступившие на ваш абонентский номер.
-не скидывайте личные документы, убедитесь в подлинности организации
-не скидывайте денежные средства на Qiwi-кошелки незнакомым людям
-не соглашайтесь на предоплату при покупке (продаже) товара, также при аренде квартир на длительные и короткие сроки по интернет сайтам.
Используя эту информацию, мошенники могут:
-списать деньги с банковского счета;
-оформить кредит без ведома владельца документа;
-совершить другие противозаконные действия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Выпуск ТВ-новостей — 18.05.21
Следующая новость

В Казахстане предлагают снизить пенсионный возраст работников вредных производств