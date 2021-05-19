Внимание! Почти 70 фактов мошенничества за три дня выявлено костанайскими полицейскими

В период с 12 по 14 мая текущего года на территории области проводилось республиканское оперативно–профилактическое мероприятие «Hi-tech», направленное на повышение эффективности борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, в том числе с интернет-мошенничествами, сообщает пресс-служба департамента полиции Костианайской области.

За три дня ОПМ сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области выявлено и зарегистрировано 68 преступлений, из них 67 фактов интернет мошенничества, 1 факт по статье «Сбыт специальных технических средств». Житель Костаная на сайте объявления на сайт ОЛХ.КЗ продавал брелок со встроенной камерой, usb шнур в количестве 1 штуки.

Раскрыто 30 ранее совершенных преступлений.

Сотрудниками криминальной полиции выявлено 57 интернет-мошенничеств, связанных с оформлением онлайн — кредитов. Потерпевшие живут в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях и г.Нур-Султан. Жители столицы 26 и 32 лет с октября 2020 года по апрель 2021 года оформляли кредиты, используя персональные данные граждан, полученные в соцсетях. Займы составляли от 100 до 300 тысяч тенге. Всего ущерб составил порядка 7 миллионов тенге. Предполагается, что жертв может быть больше.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ!!!

Не распространяйте:

-данные удостоверение личности, ИИН, ЭПЦ, СМС-коды для подтверждения платежей, пароли, сведения из документов на недвижимость и авто, данные банковской карты (ФИО владельца, срок действия, ИИН, трехзначный номер на обратной стороне карты -CVV).

-не отправляйте фото банковской карточки и удостоверение личности с обеих сторон, незнакомым людям.

-не передавайте третьим лицам смс-коды, поступившие на ваш абонентский номер.

-не скидывайте личные документы, убедитесь в подлинности организации

-не скидывайте денежные средства на Qiwi-кошелки незнакомым людям

-не соглашайтесь на предоплату при покупке (продаже) товара, также при аренде квартир на длительные и короткие сроки по интернет сайтам.

Используя эту информацию, мошенники могут:

-списать деньги с банковского счета;

-оформить кредит без ведома владельца документа;

-совершить другие противозаконные действия.

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