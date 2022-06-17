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Внимание! Пропал ребёнок в Костанайской области

azh.kz

Информацию распространили волонтеры поисково-спасательных отрядов Костанайской области.

Пропал 9-летний мальчик.

Ребёнок пропал 16 июня. Он ушёл со стана в 15 километрах от села Владимировка.

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