Внимание, розыск: появилась новая информация о местонахождении мальчика

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Жителей Костаная просят помочь в поисках пропавшего ребенка, сообщают волонтеры 10 региона.
По информации, распространенной волонтерами, мальчика сегодня заметили около 17:50 возле магазина «Солнечный» по улице Карбышева.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят срочно сообщить по телефонам:
📞 8 705 105 08 04
📞 8 705 576 96 94
📞 102
Любая информация может помочь в поисках ребенка.
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