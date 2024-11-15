Внимание, розыск: появилась новая информация о местонахождении мальчика





Жителей Костаная просят помочь в поисках пропавшего ребенка, сообщают волонтеры 10 региона.

По информации, распространенной волонтерами, мальчика сегодня заметили около 17:50 возле магазина «Солнечный» по улице Карбышева.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят срочно сообщить по телефонам:

📞 8 705 105 08 04

📞 8 705 576 96 94

📞 102

Любая информация может помочь в поисках ребенка.

Не только авторы: в Генпрокуратуре напомнили об ответственности за репосты и комментарии Генеральная прокуратура Казахстана обратилась к гражданам с предупреждением о недопустимости распространения в социальных сетях провокационных...

Что изменится для абонентов мобильной связи с 28 июня В Казахстане изменятся правила оказания услуг связи. Соответствующий приказ Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития...

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Костанайской области на предстоящие сутки По прогнозу, в регионе ожидаются дожди и грозы. Днем на западе и севере области местами...