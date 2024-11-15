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Внимание, розыск: появилась новая информация о местонахождении мальчика

— Сегодня, 07:52
Изображение для новости: Внимание, розыск: появилась новая информация о местонахождении мальчика

Жителей Костаная просят помочь в поисках пропавшего ребенка, сообщают волонтеры 10 региона. 

По информации, распространенной волонтерами, мальчика сегодня заметили около 17:50 возле магазина «Солнечный» по улице Карбышева.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят срочно сообщить по телефонам:

📞 8 705 105 08 04
📞 8 705 576 96 94
📞 102

Любая информация может помочь в поисках ребенка.



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