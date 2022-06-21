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Внимание, розыск!

azh.kz

Сообщение о розыске распространила пресс-служба ДП Костанайской области. 

19 июня  вышел из дома и до сих пор не вернулся Абдрахманов Серик Тулендинович 30.10.1963 г.р.

Его примеры: рост 170 см., худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, серые штаны, туфли серого цвета.

Всем, кому что либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию или связаться с родственниками по телефону 8-747-655-21-61

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