Внимание, розыск!

azh.kz
Сообщение о розыске распространила пресс-служба ДП Костанайской области.
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19 июня вышел из дома и до сих пор не вернулся Абдрахманов Серик Тулендинович 30.10.1963 г.р.
Его примеры: рост 170 см., худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, серые штаны, туфли серого цвета.
Всем, кому что либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию или связаться с родственниками по телефону 8-747-655-21-61
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