Внимание, розыск!

Сообщение о розыске распространила пресс-служба ДП Костанайской области.

19 июня вышел из дома и до сих пор не вернулся Абдрахманов Серик Тулендинович 30.10.1963 г.р.

Его примеры: рост 170 см., худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, серые штаны, туфли серого цвета.

Всем, кому что либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию или связаться с родственниками по телефону 8-747-655-21-61

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